’Ad infinitum, artisti italiani e coreani in mostra a Palazzo Binelli

A Palazzo Binelli arriva la mostra ’Ad Infinitum’, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, con il patrocinio del Comune di Carrara, in collaborazione con l’associazione di artisti coreani Kisa e il sostegno di Magma Cultural Association che rappresenta una continuità con la precedente mostra Under The White 2023, un ampio progetto interculturale ideato dalla curatrice Maria Mancini. Il percorso espositivo, che vede come protagoniste le opere di artisti coreani e italiani, si presenta strutturato per accostamenti poetici e d’indagine capaci di rimarcare esperienze comuni ma anche le diversità in quello che è stato ed è ancora oggi il processo di trasformazione delle arti visive. ’Ad Infinitum’ testimonia una persistenza anche per il futuro degli scambi culturali della città di Carrara con la comunità coreana e nello stesso tempo si pone come continuità, nel processo di rilancio culturale che vede la Fondazione ormai da tempo come punto di riferimento per l’intera comunità.

L’inaugurazione è prevista per domani, alle 17.30, e la mostra sarà aperta e visitabile fino al 17 febbraio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, da lunedì a venerdì. In occasione dell’inaugurazione ci sarà un contributo musicale del soprano coreano Lee Yoon Soon, proiezione del video ’Under The White 2023’. Gli artisti protagonisti sono: An See Hun, Choi Keum Hwa, Han Chang Kyu, Han Jin Sub, Kang Taehyun, Kim Hwal Kyung, Kim Geun-Bae, Kim Sungil, Lee Kyoung Jae, Park Min Jung, Park Sun-Young, Park Seungwan, Park Sooyong, Shim Eun Ha, Miguel Ausili, Raquel Aversano, Alessandra Bonoli, Roberto Bricalli, Vito Bucciarelli, Giuseppe Buffoli, Carmine Calvanese, Ferdinando Coppola, Cosmo Laera, Susy Manzo, Franco Marrocco, Luciano Massari, Monica Michelotti, Sergio Nannicola, Maximo Pellegrinetti, Tano Pisano, Nada Pivetta, Roberto Rocchi, Filippo Tincolini, Claudio Tomei.