Acqua, emergenza finita. La fornitura torna regolare

L’acqua è tornata. Villafranca saluta i giorni bui della mancanza di acqua potabile, il gestore idrico ha comunicato che è stato ripristinato il servizio in tutte le località. Nella settimana più calda dell’estate, alcune zone sono rimaste diversi giorni senza acqua, nonostante gli interventi delle squadre tecniche, al lavoro per trovare il guasto. Gli operai da domenica sono stati operativi giorno e notte, monitorando l’intera rete acquedotto. La scorsa notte non si è reso necessario limitare la fornitura idrica: la situazione è attualmente sotto controllo e anche i serbatoi sono tornati a livelli normali. Tanti i disagi soprattutto a Malgrate, Mocrone e Virgoletta.

Per abbattere i disagi sono state prese alcune misure, come la sistemazione di un’autobotte a Virgoletta per alimentare direttamente la rete di acquedotto e un collegamento straordinario con il serbatoio di Merizzo. E’ stato inoltre aperto il palazzetto dello sport per permettere alle persone di utilizzare bagni e docce in caso di necessità. Continuano a rappresentare un fattore di attenzione le temperature elevate e l’aumento dei consumi, pertanto Gaia manterrà attivo il presidio costante degli impianti e della rete del comune, con tutte le misure di emergenza in stato di pronta operatività per fronteggiare eventuali nuove criticità e garantire la continuità del servizio. Non solo, nelle prossime ore sono previste le ultime manovre sulla rete che potrebbero portare a transitori fenomeni di bassa pressione e torbidità. Ancora una volta si invita la cittadinanza a contribuire attraverso un uso contenuto della risorsa e a pazientare durante la fase conclusiva dell’emergenza. Ricordiamo che Gaia ha in programma vari interventi sull’acquedotto per il nuovo anno e già in passato era intervenuta nel Comune di Villafranca stanziando circa 450mila euro, che hanno consentito già un parziale rinnovo della rete e l’installazione di strumenti di misurazione delle pressioni per il monitoraggio delle perdite. Sono stati conclusi i lavori di sostituzione della tubazione di adduzione dell’acquedotto Dell’Acquetta, in contemporanea alla posa del tubo per l’impianto idroelettrico; è stato sostituito un tratto di tubazioni in contemporanea ai lavori di estensione tubazione fognaria via Primo Maggio a Filetto, sostituito un tratto di condotta idrica principale per 80 metri lineari di tubazione, compreso di allacciamento alle utenze, in Via Borgo.

Monica Leoncini