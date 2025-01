Accoglienza dei turisti. Caccia a una figura giovane

L’Azienda Agricola Podere Scurtarola di Pier Paolo Lorieri è alla ricerca di una figura giovane e affidabile per la gestione delle visite in azienda e l’organizzazione di esperienze dedicate a turisti ed appassionati del settore. Accoglienza, narrazione dei valori dell’azienda, gestione delle visite, supporto durante eventi e degustazioni, preparazione piatti freddi e degustazioni, gestione punto vendita, aggiornamento social media, mailing list e sito web, partecipazione a fiere ed eventi esterni per promuovere l’azienda.

Richiesto ottimo inglese, ulteriori lingue rappresentano valore aggiunto, disponibilità a lavorare anche nei fine settimana, in modo regolare per 6 mesi all’anno. Contratto part time a tempo determinato con possibile trasformazione, monte orario da 12 a 30 ore alla settimana, orari flessibili. Inviare il curriculum vitae e una breve lettera di presentazione a [email protected] o chiamare il numero di telefono 338 4101592.