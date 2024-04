Accademia, si allarga il dibattito. La Cisl dalla parte di Papucci. Baudinelli chiede la nomina

La legale di Marco Baudinelli, Isetta Barsanti Mauceri ha firmato contro l’Accademia un atto di messa in mora e di diffida per conto del suo cliente. Nel documento si chiede di procedere senza ulteriori indugi valutare se Marco Baudinelli abbia le carte in regola per ricoprire il ruolo di direttore. L’avvocato insiste anche sul fatto che debba essere la stessa Accademia, in base alla sentenza del Tar, a "procedere a verificare i presupposti per la nomina di Baudinelli a direttore dell’Accademia". Nella mattinata di oggi il cda dell’Accademia si riunirà proprio per sciogliere questo nodo, e cioè i capire come applicare la sentenza del Tar e quella del Consiglio di Stato, che hanno dato entrambe ragione a Baudinelli.

Intanto sulla questione interviene il segretario della Cisl Andrea Figaia che in una nota sollecita

"Nel ‘deserto dei tartari’ che ormai ci contraddistingue – scrive Figaia – è stato possibile osservare un meritorio ed efficace impegno da parte del ‘vecchio’ responsabile Luciano Massari e poi della direttrice incaricata, che hanno ha impresso all’Accademia una accelerazione mai vista, che ha portato a Carrara qualità, programmazione, sviluppo e un efficace azione di acquisizione di immobili ( con relativi lavori di rimessa a nuovo ed a norma ) e stabilizzazione di attività dell’Accademia". Figaia fa poi riferimento all’aumento del numero degli studenti "che hanno rivitalizzato il centro anche sopperendo alla presenza pubblica un poco distante e certamente assai distratta. La direttrice ‘impallinata’ è stata eletta democraticamente sfiorando di fatto l’unanimità. Sono assai preoccupato che dietro a questa querelle si nascondano giochi di potere inutili e interessati. Ritengo doveroso – conclude FIgaia – metterci la faccia, sia chiaro, con la sola intenzione e preoccupazione che la nostra Accademia continui il meritorio impegno degli ultimi anni a favore della nostra città. Chi ne ha il compito provveda ad eleggere il nuovo organigramma esecutivo. La Cisl non farà mancare, per quanto di competenza, il proprio impegno".