Accademia: basta perdite di tempo. Monteverdi punta al rilancio

CARRARA

Si augura che dissidi e lotte intestine vengano definitivamente messe da parte e si prefigge di poter lavorare in un clima sereno e collaborativo. Cinzia Monteverdi, presidente dell’Accademia di Belle arti, interviene sugli attacchi da parte della Cisl all’indirizzo del nuovo direttore Marco Baudinelli e fa quadrato sull’importanza di lavorare seriamente per il bene dell’istituto.

"In merito alle vicende dell’Accademia di Belle arti di Carrara diffuse nelle pagine locali de La Nazione, tengo a precisare – scrive la presidente Cinzia Monteverdi – che, pur rispettando i malumori interni e pur ascoltando la voce di ogni dipendente, l’obiettivo della nuova gestione sarà un rilancio dell’istituto che parta da una partecipazione di tutte le persone che vi lavorano e da un lavoro di squadra imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi. Come già precisato in precedenti dichiarazioni l’unico faro della nuova gestione sarà il buon funzionamento dell’Accademia e conseguentemente la reputazione didattica della stessa. La situazione ereditata – precisa Monteverdi – impone uno sforzo importante da realizzare ai fini di uno sviluppo dell’Istituto; pertanto si auspica di azzerare le perdite di tempo e ristabilire un clima sereno e collaborativo".

L’intervento della presidente Monteverdi si è reso necessario dopo che la Cisl aveva fatto un attacco a gamba tesa contro il neo direttore "per aver alterato negativamente la serenità del luogo di lavoro di alcuni iscritti". In sostanza secondo quanto riportato da alcuni dipendenti Baudinelli nei loro confronti non userebbe comportamenti consoni alla carica di direttore. Una lettera inviata dalla segretaria regionale della Federazione Cisl Università di Firenze, che invita il direttore Baudinelli e l’Accademia in generale a "riflettere sul clima lavorativo che si respira nell’istituzione". Una lettera firmata dallo stesso segretario nazionale con delega Afam, Domenico Carlomagno, Massimo Cagnoni segretario generale e Caterina Palazzo, delegata alla trattativa. Tutti auspicavano all’avvio di un percorso volto alla massima coesione e valorizzazione di tutte le professionalità interne, sia della componente docente che del personale tecnico amministrativo. La lettera della segreteria regionale della Cisl, oltre allo stesso Baudinelli è stata recapitata anche alla presidentessa Cinzia Monteverdi e alla direttrice amministrativa Raffaella Serafini.