Accademia, assunzioni in vista Ragioneria e amministrazione Scattano due maxi concorsi

L’Accademia di belle arti cerca un direttore della ragioneria e un assistente amministrativo. Due profili professionali da inserire a completamento dell’organico. Sono usciti i bandi di concorso per la selezione e titoli di un direttore di ragioneria e un altro bando per selezionare un assistente amministrativo per il triennio normativo 2016-2018, da utilizzare per eventuali contratti a tempo determinato per coprire i posti vacanti o disponibili, o per supplenze brevi all’Accademia di belle arti. Il direttore di ragioneria di dovrà occupare di eseguire il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, e dovrà avere conoscenze in campo giuridico, economico e fiscale. I candidati alla direzione della ragioneria dovranno essere laureati in una delle seguenti materie: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, o possedere una laurea specialistica in giurisprudenza, teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, scienze dell’economia, scienze economico-aziendali, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, relazioni internazionali, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze per la cooperazione allo sviluppo, sociologia, studi europei. Oppure la laurea magistrale in giurisprudenza, scienze economico-aziendali, servizio sociale e politiche sociali, relazioni internazionali, scienze dell’economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze per la cooperazione allo sviluppo, sociologia e ricerca sociale, studi europei.

La domanda di ammissione, redatta in carta libera in conformità allo schema esemplificativo allegato al presente bando, dovrà pervenire al presidente dell’Accademia di belle arti di Carrara entro le 12 del primo aprile. L’invio della domanda dovrà essere effettuato tramite piattaforma telematica Portale reclutamento (https:www.inpa.gov.it) con l’autenticazione tramite Spid, Ce, Cns, Idas, compilando il relativo modulo online. Per il posto di assistente amministrativo è necessario possedere un diploma di maturità che consenta l’accesso agli studi universitari.

La domanda di ammissione va indirizzata al presidente dell’Accademia di belle arti in via Roma 1 54033 Carrara (Ms) entro il termine perentorio delle 12 del 21 marzo. La domanda può essere presentata direttamente all’ufficio amministrativo dell’ateneo nei giorni e orari di apertura al pubblico, o via posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo [email protected] (da indirizzo di posta elettronica certificata) con la dicitura ‘Selezione profilo assistente’.