Aaa turista cercasi Obiettivo infopoint "E dobbiamo lavorare sulla cartellonistica"

di Daniele Rosi

Migliorare l’offerta turistica con una nuova programmazione sul territorio. Questo l’obiettivo fissato dall’assessore al turismo, Lara Benfatto, intervenuta insieme alla delegata di Montignoso, Elisabetta Petracci, nel corso della commissione presieduta da Maria Mattei. In commissione è stato fatto il punto sul lavoro svolto fino ad ora con particolare attenzione all’ambito turistico della ‘Riviera apuana. Terra scolpita’ che coinvolge oltre al Comune di Carrara anche Massa e Montignoso per la creazione di un turismo che riguardi tutto il territorio provinciale.

Tanti gli spunti toccati in commissione dall’assessore Benfatto: dal servizio di autobus notturno al miglioramento della cartellonistica per passare al ripristino degli info point territoriali.

"Il progetto ‘Riviera apuana. Terra scolpita’ si occupa di sviluppare una serie di proposte nel campo della promozione e dell’organizzazione dei flussi turistici – hanno spiegato Benfatto e Petracci – e tutte le iniziative sono indirizzate alla valorizzazione del territorio. Una valorizzazione che passa attraverso il miglioramento dell’offerta e del livello di accoglienza. Stiamo lavorando insieme come Carrara, Massa e Montignoso e con i rappresentanti dell’osservatorio turistico sulle azioni da intraprendere. L’obiettivo è proporre il territorio e il turismo come un unicum".

Nella cabina di regia, di cui fanno parte due rappresentanti dell’Otd, osservatorio turistico di destinazione, oltre ai tre assessori dei Comuni coinvolti nell’ambito, si affrontano tematiche inerenti il turismo come ad esempio la rivalutazione dell’offerta del centro storico o l’arrivo delle navi da crociera e lo sbarco dei loro passeggeri, con interesse anche al miglioramento dei cartelli per chi viene da fuori e del ripristino degli info point.

"Il servizio degli autobus notturni sul litorale ha funzionato molto bene – ha aggiunto l’assessore Benfatto – e sarà sicuramente riproposto con dei miglioramenti visto che è usato non solo da giovani ma anche dalle famiglie. Abbiamo notato anche come ci sia un problema nella cartellonistica per i turisti, dall’autostrada in poi, ed è sicuramente un aspetto su cui vogliamo apportare dei correttivi con una revisione importante, dal piano fino alle cave".

Tra gli spunti proposti in commissione, la volontà di valorizzare oltre al classico turismo al mare e in cava, anche quello del centro storico, ciclopedonale e del trekking. "Tanti flussi turistici sfuggono purtroppo – ha ammesso l’assessore – per cui serve migliorare la rete con gli operatori turistici e i servizi e coinvolgere di più il centro storico. Anche l’info point riveste un ruolo importante, e nelle intenzioni abbiamo il ripristino di quello in zona stadio, oltre all’implementazione dell’info point crocieristico".