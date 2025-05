A... spasso tra la storia l’arte. Dalla cava romana a Michelangelo

Un ‘Primo maggio’ a spasso tra storia e cultura a Carrara. Oggi saranno regolarmente aperti sia i due musei cittadini, Carmi e mudaC, che l’area archeologica di Fossacava. Come si estraeva il marmo in età romana? In quali città dell’Impero veniva inviato e come era impiegato? Chi lavorava in una cava di quel periodo? Gli appassionati di tutte le età della storia e dell’archeologia troveranno le risposte a queste domande nell’area archeologica della cava di Fossacava, nel bacino di Colonnata. In questo periodo, tra l’altro, tutta l’area archeologica è oggetto di importanti lavori di riqualificazione tra cui la sostituzione e l’ammodernamento delle passerelle. Fossacava sarà aperta oggi dalle 10 alle 15. In orario di apertura al pubblico è disponibile, su prenotazione, un servizio di visite guidate per gruppi o singoli visitatori. E’ inoltre disponibile un fumetto che accompagnerà i visitatori alla scoperta di una storia di 2mila anni fa, ricca di personaggi tra cui imperatori, imprenditori, schiavi, divinità e di fascino. L’area archeologica è raggiungibile dalla via Comunale di Colonnata. In questo periodo il sito osserva il seguente orario: da lunedi a domenica, dalle ore 10 alle 15 (Info: 3351047436; [email protected]).

Il museo ‘Carmi’ sarà invece aperto anche questo primo maggio dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Nella splendida cornice di villa Fabbricotti, alla Padula, si può visitare, oltre alla collezione permanente, la mostra “Per forza di levare”. Realizzata dal Comune di Carrara in collaborazione con la Fondazione Alinari per la Fotografia e curata Rita Scartoni con la consulenza scientifica di Cristina Acidini, la mostra sarà allestita fino al 26 ottobre e vuole celebrare i 550 anni dalla nascita di Michelangelo attraverso gli scatti di grandi fotografi del passato. Un percorso lungo circa 70 stampe fine art che copre 120 anni di fotografia a partire dal 1852. (Info Carmi Via Sorgnano, 42; tel. 335 1047450; [email protected]; www.carmi.museocarraraemichelangelo.it

Sarà aperto oggi anche il ‘mudaC’, il museo delle arti contemporanee, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 e in questo caso in viale Canal del Rio si potranno visitare due diverse mostre: “Stars and Dust” di Vincenzo Marsiglia (fino al 28 settembre) e “Marble Dust. From the Space” di Federico Galeotti (fino al 1 giugno), quest’ultima selezionata nell’ambito della call della project room. (Info: Via Canal del Rio 1, 0585/779681; [email protected], https://mudac.museodellearticarrara.it/).