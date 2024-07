’A spasso col delitto’ in piazza a Ronchi. Un gioco a squadre

Siete pronti a diventare investigatori per un giorno? Questa sera, alle 21.30, a Ronchi, in piazza Calamandrei, va in scena o, meglio, in tour ’A spasso col delitto… e non solo’, a cura della compagnia Gioca Mistero. La compagnia, nata nel 2010 a Lido di Camaiore dalla fantasia di Andrea Mosti e Andrea Quintavalle, presenta storie originali, tutte nate dalla penna dei fondatori, che divertono e fanno giocare il pubblico di ogni età. I partecipanti, disposti in squadre, assisteranno alle scene chiave di un vero e proprio giallo. L’obiettivo è cercare di risolvere un mistero ponendo le domande giuste ai vari sospetti. La squadra che avrà totalizzato il punteggio migliore sarà dichiarata vincitrice dell’evento. Per i residenti e i tanti villeggianti di Ronchi e Poveromo una serata divertente e diversa da solito, lasciandosi guidare in un tour alla scoperta di luoghi misteriosi e ’apparentemente’ tranquilli. Ma attenzione, il mistero è dietro l’angolo. ’A spasso col delitto… e non solo’ sarà replicato anche sabato 10 agosto a Canevara e giovedì 29 agosto a Marina di Massa.