A scuola di pianoforte e clarinetto. Baracchini lancia il nuovo indirizzo

Un nuovo indirizzo musicale al comprensivo Baracchini di Villafranca Bagnone. Il prossimo anno scolastico potrebbe portare alcune belle novità per gli studenti appassionati di musica che si iscriveranno in prima media, la dirigente ha infatti lanciato l’idea di istituire l’opzione musicale, un indirizzo particolare che conta tre ore in più di musica, da svolgersi in orario pomeridiano. Tra l’altro da settembre i ragazzi avranno il rientro pomeridiano, con il sabato a casa, sia a Villafranca, sia a Bagnone.

I genitori devono affrettarsi, ci sarà tempo fino al 10 febbraio per esprimere la volontà di iscrivere i figli a questo nuovo indirizzo, se ci saranno i numeri verrà richiesto e attivato, come arricchimento per il nostro territorio. Tra gli strumenti a scelta ci saranno pianoforte, chitarra, tromba, clarinetto. "La musica è un potente strumento per contrastare il disagio sociale - commenta la dirigente Amedea Cinquanta - e la dispersione scolastica. L’indirizzo musicale si trova solo a Fivizzano e speriamo di poterlo attivare anche al Baracchini". "Io sono all’interno di una realtà bandistica - aggiunge l’insegnante di musica Bianca Lazzeroni - tra associazioni e scuola si deve creare una sinergia che porti al positivo, una rete per avere, come scuola, il supporto della comunità. Speriamo che la proposta piaccia ai genitori, il nuovo indirizzo potrebbe dare linfa anche alla banda musicale".

Ma il Baracchini sta portando avanti anche altri progetti importanti, legati all’integrazione e alla conoscenza del territorio. "Presto comincerà un progetto legato all’alfabetizzazione dei nuclei familiari - aggiunge la dirigente - genitori e figli stranieri verranno scuola di pomeriggio per imparare l’italiano. Obiettivi favorire l’integrazione, avvicinare le famiglie straniere alla scuola e offrire al territorio un servizio di scuola integrata. Abbiamo ricevuto molte richieste da mamme e papà, attiveremo due corsi per oltre venti persone. E’ inoltre iniziato il corso di fotografia ‘Ri-scattiamo la Lunigiana’: i ragazzi escono da scuola, scattano foto nei luoghi più suggestivi, poi allestiremo una mostra nei comuni di Villafranca e Bagnone. Così riusciremo a far conoscere il territorio anche alla comunità straniera, daremo spazio alle bellezze della Lunigiana. Le didascalie delle foto saranno scritte in tante lingue diverse, grazie ai nuclei familiari degli studenti. Per finire un progetto in collaborazione con l’alberghiero di Bagnone: ‘Aggiungi un posto a tavola, il cibo accorcia le distanze’. I bimbi stanno conoscendo meglio le varie comunità, a tavola, sperando di poter poi festeggiare assieme la Giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. La mia visione di scuola e di dirigenza è quella di una leadership diffusa e condivisa, ho coinvolto i genitori affinché creino un comitato che sia di impulso e di aiuto alle attività del nostro istituto".

Monica Leoncini