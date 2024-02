A Montignoso i prezzi più alti . Casola è il comune più economico

Il mercato delle compravendite immobiliari, secondo il report della Fiaip, vede al primo posto Montignoso con il prezzo massimo più alto. I valori si riferiscono al metro quadro e in questo caso passiamo da 1600 a 4400 euro. Seconda in classifica Massa, che va da 2800 a 3mila euro. Al terzo posto Carrara, con un range da 2200 fino a 2500 euro. Poi Pontremoli, sempre riferendosi a un immobile nuovo o ristrutturato: si parte da 1300 euro fino a 2mila. A Fosdinovo, quinto in classifica, il valore minimo è di 1600 per arrivare a 1700 euro. Si passa poi a Licciana Nardi, che va dai 1400 euro ai 1500 sempre al metro quadro. Fivizzano scende di poco con il prezzo minimo visto che ci aggiriamo intorno a mille euro fino a 1500 come Filattiera e Zeri. Bagnone riporta cifre dai 1200 a 1300 euro. A Villafranca in Lunigiana si parte da 1100 fino a 1400 e Podenzana da mille a 1200 euro come Aulla.

Scendendo sempre più di prezzo troviamo il comune di Tresana che va da 900 a 1000 euro sempre al metro quadro, sulla stessa linea Mulazzo che vede però un prezzo massimo di 1200 euro. Penultimo in classifica Comano dove le cifre si aggirano tra i 700 e gli 800 euro. Infine c’è Casola in Lunigiana dove il prezzo del mattone è più conveniente visto che si passa dai 600 ai 650 euro.