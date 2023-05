A lezione di sicurezza sugli incendi boschivi

Conoscere i pericoli e le “buone pratiche” per ridurli al minimo. E’ l’obiettivo del PrepDay organizzato a Montignoso per domani, nella Giornata mondiale prevenzione incendi boschivi, in collaborazione con Regione Toscana e molte associazioni locali. Un’iniziativa organizzata ogni anno dall’associazione statunitense National Fire Protection (Nfpa) per diffondere il concetto di ‘difesa attiva’ delle comunita, particolarmente importante dove il bosco è a stretto contatto con le abitazioni. Qui i residenti che decidono di attivarsi per aumentare la loro sicurezza, devono disporre delle informazioni necessarie su come collaborare con il personale dell’organizzazione Antincendi boschivi. La giornata mondiale PrepDay è un invito all’azione che offre a tutti la possibilità di partecipare a un’attività di riduzione del rischio incendi per rendere la propria comunità un luogo più sicuro.

E’ promosso il concetto di difesa attiva già sperimentato in altre nazioni d’Europa e negli Stati Uniti: dove il bosco è a stretto contatto con le case diventa prioritaria la piena collaborazione tra operatori specializzati e privati. Nella sede della ProCerreto di Montignoso, in via della Resistenza 77a, dalle 9,30 alle 12,30, l’incontro domani per la condivisione del Progetto Firewise e la realizzazione di piccoli interventi di autoprotezione a carattere dimostrativo oltre all’informazione sulle buone pratiche di gestione degli spazi verdi intorno alle abitazioni. Il Comune ringrazia, l’Unione Lunigiana, Anci, Regione Toscana, Aib, Aib, Prociv e Arci Montignoso, Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco, Associazioni di cittadini e Procerreto.