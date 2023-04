A lezione di riciclo Il Cermec apre alle scuole

La carta non si butta ma si ricicla, il più possibile. Una ricchezza nell’economia circolare per il rispetto dell’ambiente. Ma quale percorso segue e dove va a finire? A queste e tante altre domande hanno risposto lavoratori, tecnici e dirigenti di Cermec pochi giorni fa quando hanno aperto le porte dell’impianto consortile di trattamento dei rifiuti in via Gotara ai bambini delle scuole. Decine di alunni che grazie all’impegno dei loro insegnanti hanno aderito così all’iniziativa nazionale organizzata dalla piattaforma Comieco intitolata ‘Riciclo Aperto’: una vera e propria giornata di ‘porte aperte’ della filiera cartariaper mostrare la realtà del riciclo di carta e cartone facendo vedere da vicino gli aspetti più importanti e meno conosciuti, sfatando falsi miti come ‘buttano tutto insieme’ e dando valore all’impegno quotidiano di ciascuno nel fare la raccolta differenziata che dà impulso all’economia circolare. I luoghi di Riciclo Aperto sono stati un centinaio tra cui musei tematici, ma soprattutto cartiere, aziende cartotecniche, impianti di gestione dei rifiuti che ogni giorno lavorano in modo sinergico per ridare nuova vita a carta, cartone e cartoncino correttamente differenziati. Quest’anno anche Cermec ha aderito all’iniziativa, aprendo le porte della sua piattaforma di preparazione al recupero di carta e cartone, alla quale hanno partecipato - nei tre giorni della manifestazione - circa 300 alunni di scuole del ciclo della primaria e delle medie del territorio ligure-apuano. "Per la prima volta abbiamo aderito al progetto di Comieco – sottolinea l’amministratore unico, Lorenzo Porzano – seguendo quella che è la tendenza nord europea che si è affermata nel corso degli anni: bisogna aprire le porte ai cittadini, a partire proprio dai più giovani, perché non c’è nulla da nascondere. Partecipazione e trasparenza danno tranquillità alle persone. Nel caso specifico abbiamo mostrato ai ragazzi la fase di selezione e riciclo della carta, grazie anche al supporto di Comieco che ha organizzato i trasferimenti in pullman dei ragazzi". Porzano ringrazia le scuole e gli insegnanti che hanno voluto aderire all’iniziativa. Le scuole che hanno partecipato alla visita sono: IC Comprensivo Massa 3 - Plesso Primaria Bondano (Classi 4B-5°); Scuola Primaria Casone (Classi 15); Scuola Primaria Romito Magra (Classie2 A); IC Carrara e Paesi a Monte - Plesso Primaria Marconi (Classi 2B-5°); IC Castelnuovo - Plesso Secondaria I Grado (Classi 1).