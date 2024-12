A lezione dal colosso Baker Hughes. Gli studenti entrano in fabbrica

Capire che cosa è un modulo “plug & play” per la produzione di gas del tipo “LNG”, chi lo progetta, come si costruisce, come si controllano le qualità dei processi di produzione e quali sono i singoli passaggi produttivi e logistici che una grande azienda deve intraprendere per gestire una commessa come quella attualmente in corso ad Avenza. E’ stato lo scopo della visita di 27 studenti, con tre insegnanti, di due classi quinte degli indirizzi Automazione e Robotica ed Elettronica e Domotica, dell’Istituto Zaccagna-Galilei di Carrara, negli spazi produttivi Baker Hughes di Avenza, azienda presente in provincia anche con lo storico sito produttivo di Massa e che rappresenta da molti anni una fetta molto importante dell’export provinciale, eccellenza della meccanica a servizio di energia e industria che progetta, produce e fornisce soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Ad accogliere gli ospiti per “Baker Hughes”, lo staff della società, la direttrice dello stabilimento Francesca Maria Marino, a Norberto Petriccioli, amministratore unico del Consorzio Zia, partner del progetto “Entriamo in azienda 2024”, e due rappresentanti del servizio Programmazione Scolastica della Provincia. Una visita iniziata negli uffici di “Baker Hughes”, proseguita nelle aree produttive in cui vengono realizzati i moduli anche grazie ai rapporti contrattuali con una serie di partner produttivi che, insieme ai dipendenti diretti, fanno raggiungere oggi circa 1.500 occupati nel sito di Avenza.

Petriccioli ha sottolineato che Baker Hughes "rappresenta anche una vera e consistente risorsa industriale e occupazionale" per le future generazioni, e il presidente della Provincia Lorenzetti, ha spiegato che il progetto serve per avvicinare i giovani al mondo del lavoro ma anche per valorizzare le eccellenze produttive e tecnologiche del territorio. Francesca Maria Marino ha ribadito che gli scambi tra scuola e azienda sono "occasioni di crescita reciproca e di consapevolezza per gli studenti sulle molteplici opportunità future".