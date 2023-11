A fuoco casotto di noleggio bici alla Partaccia

A fuoco un casotto in via Baracchini alla Partaccia, nella zona dei camping. Probabilmente un cortocircuito ha innescato le fiamme all’interno del capanno ’Cicli nolo’ utilizzato da un 70enne per aggiustare e noleggiare le biciclette in estate. A prendere fuoco anche il tendone esterno usato come copertura. L’uomo si era allontanato poco prima. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco che hanno lavorato circa un paio d’ore per domare l’incendio. Sul posto anche due auto della polizia, per dirottare il traffico e dar modo ai vigili del fuoco di lavorare senza problemi. Poco dopo a Montignoso ha preso fuoco del materiale davanti a un’abitazione disabitata. Sul posto i vigili del fuoco.