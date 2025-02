"5G, sì o no? Parliamone". Apre un punto info dedicato ai cittadini

“Per la nostra salute, 5G si oppure no? Parliamone“. Recita così un semplice cartello, posto all’ingresso del nuovo punto informativo allestito a Bagnone, vicino al teatro. A tenerlo aperto ogni mattina, dalle 9,30 alle 12,30, ci penseranno alcuni cittadini che hanno dato vita a un comitato, dopo aver saputo della realizzazione di un’antenna del 5G a Leugio. L’antenna in questione, rispetto a quella di Filetto, sarà più bassa, ma è già stata sistemata, come si vede bene nelle foto esposte al punto info. Niente polemica, solo la voglia di informare e di continuare a dire ‘no’ a un’opera così impattante per il territorio, che potrebbe anche nuocere alla salute.

Le persone hanno accolto con piacere il piccolo ufficio, ieri mattina in molti si sono fermati a chiedere informazioni, esprimere un parere e anche firmare la petizione, che ha raggiunto le 350 firme. Trecento già consegnate in Comune. Tanti i motivi del no, come l’impatto negativo sulla salute, il danneggiamento ambientale e le conseguenze sul turismo, il deprezzamento degli immobili e dei terreni che la presenza dell’antenna 5G può indurre. "E’ giusto fare informazione - hanno detto ieri mattina due membri del comitato, Maurizio Simonini e Mareno Barbieri - Cosa che si sarebbe dovuto iniziare prima, non appena ricevuta la richiesta da parte dell’azienda di Milano interessata a installare le antenne. Noi informiamo, abbiamo un po’ di materiale da distribuire e siamo disposti ad ascoltare le persone che si fermano. Forse lo avrebbero dovuto fare le amministrazioni coinvolte".

A Bagnone l’antenna si trova a Leugio, lungo la strada per Corlaga, è già stata installata ma non è ancora funzionate e i cittadini sperano di poter fermare il progetto. Ecco perché continuano a firmare e continueranno a frequentare il punto informazioni.

"Noi non siamo contro il progresso - aggiungono - ma ribadiamo la necessità di una più attenta e consapevole pianificazione del posizionamento delle antenne, così da ridurne il negativo impatto in zone di elevato interesse storico e culturale e di forte attrazione turistica". Nel frattempo la protesta va avanti anche a Filetto, dove invece l’antenna supererà i 35 metri. In attesa della conferenza dei servizi, che dovrebbe svolgersi tra una decina di giorni, sono state raccolte oltre mille firme. E dopo un primo incontro, al cinema di Villafranca, ne è in programma un altro, fissato per il 15 febbraio, a cui prenderanno parte esponenti del mondo medico scientifico che si sono resi disponibili a rispondere alle domande dei partecipanti.

"Con questa petizione - si legge nella lettera allegata alle firme raccolte - la popolazione chiede all’Unione dei Comuni che venga confermata a tempo indeterminato la sospensione dell’installazione dell’antenna e che la popolazione lunigianese venga coinvolta nelle discussioni riguardo tutte le richieste d’installazione per poter avere voce nelle decisioni che mettono a rischio il territorio e la salute".

Monica Leoncini