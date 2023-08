Cavalli in passerella alla 37esima rassegna equina della razza bardigiana, a Adelano di Zeri, organizzata dal Comitato locale per la valorizzazione del cavallo con il patrocinio del Comune. Oggi l’ultima delle tre giornate. Originario della zona di Bardi e diffusosi poi nello Zerasco e sul versante ligure di Zignago, il cavallo bardigiano è stato utilizzato nel tempo come cavallo tuttofare, lavoro e da locomozione. A chiudere la rassegna una commissione tecnica di esperti indicherà i cavalli vincitori nelle varie categorie in collaborazione con l’associazione nazionale del cavallo bardigiano di Parma. L’organizzazione della mostra si inserisce nelle attività di promozione per rilanciare il territorio potenziandone la caratteristiche di tradizione rurale. Oggi alle 8 registrazione cavalli ed expo. Alle 12 stand gastronomici e alle 14.30 spettacoli equestri. Poi premiazioni e rappresentazioni di abilità tradizionali.

