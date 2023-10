300mila euro per asfaltare 3 strade a Massa

Un piano di asfaltatura straordinaria sulle tre delle principali direttrici del Comune di Massa per un investimento totale di 300mila euro. E’ pronto il progetto esecutivo, già inserito nel piano triennale delle opere, elaborato dagli uffici tecnici. L’asfaltatura comprenderà la scarifica dell’asfalto esistente, eventuale messa in quota di chiusini, tombini e griglie, stesura di strato di base in conglomerato bituminoso, stesura di tappeto, finiture e pulizia della sede stradale. Inoltre realizzazione di segnaletica orizzontale, fornitura e posa in opera di eventuale segnaletica verticale. Le strade coinvolte saranno viale Roma, viale della Repubblica e parte dell’Aurelia. Un intervento di risanamento che ora attende solo la fase di gara per l’apertura dei cantieri.