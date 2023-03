30 anni di musica e amicizia Coro di Villafranca in festa "Il futuro è dei giovani"

Trent’anni di musica e amicizia. Il Coro Ars Antiqua di Villafranca, tra premi ed esibizioni in tutta Europa ha superato i trent’anni di attività. Nato nel settembre 1992 per iniziativa di Piero Barone e alcuni appassionati della musica corale, ha visto i suoi inizi con un corso di alcuni mesi dal maestro Antonio Salines alla Spezia; poi Piero ha deciso di intraprendere l’avventura corale e dedicarsi allo studio della grande polifonia rinascimentale. Ecco allora la ricerca accurata di brani dei grandi: Palestrina, Orlando di Lasso, Ludovico da Victoria, tenendo come asse portante il canto gregoriano e il contrappunto fiammingo. "Abbiamo studiato brani di Josquin Despres, Obrecht, Pierre de la Rue - racconta -, opere composte fra la fine del 1400 e inizio 1500. Mesi di dedizione e duro lavoro che però conferiscono al nostro coro un’identità unica e ricercata. Dopo alcuni anni siamo stati invitati a Vienna per un convegno internazionale di Corali tedesche, polacche e americane. In quell’occasione abbiamo rappresentato l’Italia e tutti noi abbiamo pianto quando alla fine dell’esibizione gli spettatori della grande sala dei congressi si sono alzati in piedi applaudendo calorosamente".

Questa enorme iniezione di entusiasmo ha accompagnato la corale negli anni a venire: nel 2008 è stata invitata a Praga e la permanenza in quella splendida città, le esibizioni nelle chiese, nel battello sulla Moldava, il canto finale a cori uniti, ha talmente toccato che ancora oggi questi ricordi rallegrano la vita del coro. Tra gli altri appuntamenti importanti ricordiamo varie località italiane come la Sicilia, Sorrento, Concorso Cori regionali, Arezzo, Firenze, Siena e molte altre realtà anche all’interno del nostro territorio, sempre con successo e entusiasmo. Prossima occasione per ascoltarli sarà la giornata di Pasqua, il coro animerà la funzionale, alle 11, nella chiesa di San Francesco di Villafranca.

"Sono trascorsi più di 30 anni - chiude Barone - ma l’Ars Antiqua è ancora qui. Le persone sono quasi tutte cambiate, ora il coro è formato da 15 giovani fra elementi maschili e femminili e della vecchia guardia siamo sopravvissuti in cinque, me compreso. L’entusiasmo e la bravura rimangono nello spirito della corale: l’etica morale, il rispetto e l’amicizia ci hanno permesso di raccontarci ancora oggi con felicità ed emozione".

M.L.