23 Locali Commerciali e Magazzini in Loca a Massa Carrara, Bando di Erp fino al 31 Luglio

L’Erp di Massa Carrara ha messo a bando per la locazione 23 fondi di varie grandezze. Si tratta di locali da utilizzare come negozi, botteghe, uffici, cantine e magazzini. In particolare, dodici fondi sono destinati a magazzini (11 sono a Carrara e uno a Massa) e undici sono da adibire ad attività commerciali o uffici (7 a Carrara e 4 a Massa). Gli affitti a base d’asta per i locali da utilizzare come magazzini vanno da un canone mensile di 20 euro (a Carrara 11,87 metri quadrati in via Villafranca e 16,71 in viale XX Settembre) a 320 euro (45 metri quadrati). Per negozi, botteghe o uffici si va da 200 euro mensili (19 metri quadrati a Massa, 28 metri quadrati a Carrara) a 700 euro (67,74 metri quadrati in viale XX Settembre a Carrara). Il bando rimarrà aperto per le offerte fino alle 12 del 31 luglio. È possibile fare dei sopralluoghi concordati con Erp per la verifica dello stato dei fondi. Per maggiori informazioni si può consultare il sito istituzionale di Erp nella sezione Società Trasparente (https:erp-ms.portale trasparenza.net) e contattare Erp al numero 058572241.