Tau riacciuffato due volte a Lucca, poi ko ai rigori - Coppa Italia Dilettanti

FOLLONICA GAVORRANO

5

TAU ALTOPASCIO

3

d.c.r.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Ceccanti, Dierna, Grifoni, (12’ st Origlio), Pino, (29’ st Regoli), Modic, (1’ st Souare), Barlettani, (12’ st Lepri), Lo Sicco, Bellini, (12’ st Botrini), Ampollini, Marcheggiani. All. Masi. A disposizione Bianchi, Brunetti D’Agata, Mezzasoma.

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Biagioni, Zini, Bernardini, Antoni, Alessio, Manetti, Bruzzo, Capparella, (37’ st Odianose), Malva, (25’ st Di Fatta), Noccioli (21’ st Andolfi). All. Venturi. A disposizione Di Cicco, Bargellini, Quilici, Bartelloni, Vellutini.

Arbitro: Papi di Prato.

Reti: 15’ pt Malva, 19’ pt Pino; 30’st Antoni, 38’ st Regoli.

Note: Ammoniti Bernardini, Bruzzo, Dierna. Sequenza rigori: Bruzzo parato, Marcheggiani gol, Bernardini gol, Lo Sicco gol, Alessio parato, Dierna gol, Odianose parato.

PECCATO. Un pizzico di rammarico c’è. Due volte in vantaggio il Tau Altopascio viene riacciuffato dai maremmani, uscendo ai rigori nel primo turno di Coppa Italia Dilettanti. Era la prima partita ufficiale ed è stata comunque positiva per i ragazzi allenati da mister Venturi, con notevoli passi avanti rispetto alle amichevoli. C’è da eliminare qualche incertezza e ingenuità difensiva, ma gli amaranto sono pronti per il campionato che comincerà domenica prossima. Dopo una prima fase di studio è Malva a portare in vantaggio i lucchesi, subito ripresi però dalla rete di Pino. Fasi alterne, con i metalliferi a premere, ma con Capparella e compagni a tenere bòtta. Equilibrio massimo anche nella ripresa, spezzato da un gran gol di Antoni che si invola in contropiede e trova l’angolino dal limite dell’area, dove l’ex Filippis non può arrivare.

Sembra fatta, invece il neo entrato Regoli inventa una prodezza balistica con un tiro di controbalzo per il 2-2. Dal dischetto sbagliano Bruzzo, Alessio e Odianose. Passano i metalliferi.

Massimo Stefanini