Sfida a suon di gol. La classifica marcatori

Per il momento non c’è un solo giocatore in testa alla classifica dei marcatori del girone B, ma un quintetto a quota 6 reti composto da: Gucci (Arezzo) (in foto), Corazza (Cesena), Morra (Rimini),Volpicelli (Pineto) e Catanese (Pontedera). 5 reti: Ruocco (Torres), Shpendi (Cesena) e Tunjov (Pescara). 4 reti: Ragatzu (Olbia), Scotto (Torres),Spagnoli (Ancona), Lamesta (Rimini), Melchiorri (Recanatese) ,Shakir (Pineto), Forte (Sestri Levante) 3 reti Cuppone (Pescara), Capello (Carrarese), Guerra e Cerri (Juvent Next Gen), Nicastro (Pontedera), Carpani (Recanatese), Panico (Carrarese), Ciofi e Kargbo (Cesena), Seghetti (Perugia), Diakite (Torres) Cangiano (Pescara), Donnarumma (Cesena), Sbaffo (Recanatese), Bonini (Entella), Candiano (Sestri Levante), Sylla (Vis Pesaro), Varquez (Perugia). Questi, infine i marcatori della Lucchese. Con 2 reti Gucher Rizzo Pinna, Guadagni, Magnaghi, Russo, con 1 gol Benassai e Tumbarello.