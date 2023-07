Scarpinata Piancoreglina Tutto pronto per lo start

Dopo la pausa imposta dall’emergenza Covid e un’edizione molto ridotta, quella dell’anno scorso, per provare a ripartire, torna in tutto il suo splendore il prossimo 16 luglio la “Scarpinata Piancoreglina Ricordando Giuliano“, in piena estate e di domenica mattina, come da una tradizione che dura dal lontano 1976, quando si svolse la prima edizione della non competitiva più importante di Media Valle del Serchio e Garfagnana, che in questo 2023 timbra il suo 46° cartellino.

Il luogo di ritrovo, partenza libera dalle ore 7.30 e arrivo, sarà il campo sportivo “Bruno Canelli“ di Piano di Coreglia, pronto ad accogliere poco meno di mille appassionati, come nelle previsioni più ottimistiche: lontani infatti i quasi tremila concorrenti del pre-pandemia, in un movimento che ha risentito più di altri del lungo periodo di sosta. Il gruppo organizzatore dei marciatori Fratres è però pronto e motivato, con tanto entusiasmo e voglia di “coccolare“ tutti coloro che saliranno a Piano di Coreglia, un gruppo Fratres che, in fatto di punteggio (in base alle presenze) nelle varie marce non competitive, è il secondo in assoluto in tutta la provincia, dietro alla sola Atletica Porcari. Quattro saranno i percorsi, di km. 3, 6, 9 e 16, alla riscoperta del territorio e di luoghi incantevoli della montagna coreglina, in un misto fra sport, folklore e promozione turistica, da sempre molto apprezzato dal vero podista.

Tornano finalmente anche i ristori, con tanto di prodotti tipici e tortelli per i più temerari, che si cimenteranno nel tracciato più lungo. La manifestazione è valida per il Trofeo Lucchese e per il Trofeo Tre Province, con marciatori che giungeranno dunque da buona parte della Toscana in quella che sarà, comunque vada, una festa per tutto il paese, che torna ad assaporare un’atmosfera unica, che solo la “Scarpinata“ sa offrire.

Flavio Berlingacci