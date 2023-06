Rossonere, una partita che vale tutta una stagione

Ultimo atto della stagione per la Lucchese Femminile, che oggi alle 15.30 sarà impegnata allo stadio “Manuzzi“ di Pontedera, per affrontare la formazione locale, nell’ultima gara, quella più importante dei play-out. Ci sarà un solo risultato a disposizione per entrambe le formazioni, se si vuole rimanere in Serie C, ovvero la vittoria. In caso di parità nei 90 minuti regolamentari ci saranno i tempi supplementari ed eventuali rigori e solo a quel punto si saprà chi il prossimo anno giocherà sempre in questa sede. Servirà quindi una partita perfetta, senza sbavature, con una difesa attenta, per cercare di evitare di prendere gol. Insomma, sarà una sfida molto importante tra due formazioni che hanno avuto alti e bassi, ma che giocheranno tutti questi 90 minuti o più.

La Lucchese arriva a questo delicato appuntamento dopo la pesante sconfitta per 9 a 3 subita in casa domenica contro il Real Meda. Mister Carruezzo ha cercato di motivare le sue ragazze per cercare di portare a casa questo ultimo successo, il più importante. La gara tra Pontedera e Lucchese Femminile sarà diretta da Vailati di Crema.