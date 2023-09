Recupero con la Spal, 11 o 18 ottobre le date utili

In attesa di conoscere la data del recupero tra Spal e Lucchese – gara sospesa, come ormai tutti sanno, al minuto 57 con i rossoneri in vantaggio per 2 a 1 (gol di Guadagni e Benassai) a causa di una bomba d’acqua – , i rossoneri hanno ripreso la preparazione in vista del match casalingo di sabato prossimo contro il Pineto. Una possibile data potrebbe essere quella dell’11 ottobre.

Ma cerchiamo di capire come funziona il discorso relativo alla ripresa della gara sospesa al “Mazza“. Il calendario della Spal è piuttosto intasato per altre due settimane, con quattro gare in agenda dal 27 settembre all’8 ottobre tra campionato e Coppa Italia. Questo significa che il match con la Lucchese – interrotto sull’1-2 al 57’ – proseguirà prevedibilmente a metà ottobre (l’11 e il 18 potrebbero rappresentare due date utili).

A questo punto, vale la pena ricordare cosa prevede il regolamento in situazioni di questo tipo. Innanzitutto, la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell’interruzione, come da referto del direttore di gara. Nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell’interruzione.

Ci sono però una serie di cose da annotare. I calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente. Nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.

Lucchese di nuovo a lavoro ieri pomeriggio in un clima decisamente disteso, anche se in tutti c’è ancora il rammarico per un epilogo imprevisto, con la squadra che stava giocando bene, senza concedere nulla alla Spal e con la mèta che era molto vicina. Ora c’è da dimenticare per un momento quello che poteva accadere di straordinario al “Mazza“ e non è successo per un evento assolutamente imprevisto, come la bomba d’acqua e rimanere concentrati sull’impegno casalingo di sabato contro il neo promosso Pineto, che sabato scorso non è sceso in campo contro il Pescara.

Infatti il primo derby storico in serie C tra le due squadre non si è giocato come da calendario, perché il Pineto sta giocando le sue prime partite tra i professionisti proprio allo stadio Adriatico di Pescara (il “Mariani-Pavoni“ è oggetto di lavori e dovrebbe essere pronto per la gara col Cesena del 22 ottobre), impegnato con gli Europei Master di Atletica e dunque è stato necessario posticipare la partita alle 20.45 dell’11 ottobre sempre allo stadio di Pescara, che di fatto giocherà in casa, anche se in trasferta, da calendario.

Emiliano Pellegrini