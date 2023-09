Progetto giovani per il Castelnuovo Arrivano due 2004 per puntellare la rosa

Si arricchisce la rosa del Castelnuovo che, a pochi giorni dall’avvio del campionato, ha tesserato due nuovi calciatori, in continuità con il progetto giovani, dato che arrivano in maglia gialloblu due elementi classe 2004, provenienti dalla Primavera della Lucchese. Una sinergia, quella con la società rossonera, sempre più forte: le prime settimane di allenamenti hanno convinto la dirigenza del Castelnuovo a tesserare Lorenzo Bernardeschi e Matteo Santelli. Entrambi lucchesi, il primo è un esterno sinistro di centrocampo, dotato di grande corsa e tecnica, mentre Santelli è un difensore centrale destro dotato di grande fisico. Entrambi i giocatori sono cresciuto nel settore giovanile rossonero arrivando fino alla Primavera. La rosa a disposizione dell’allenatore Riccardo Contadini appare così sempre più valida, con giovani dotati di tecnica e corsa. In questa stagione in Promozione ogni squadra dovrà tenere sempre in campo due giovani, uno del 2003 e il secondo del 2004 oppure due nati nel 2004.

Dino Magistrelli