Lucchese, il futuro di Tiritiello è un rebus Mandorlini lo vorrebbe portare a Cluj

Braccio di ferro tra la Lucchese e Tiritiello. Il procuratore del forte difensore di Portoferraio ha avanzato al d.g.Mangiarano la richiesta di un prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2024 con tanto di ritocco, considerando che lo scorso anno il giocatore era stato convinto dall’allora diesse Deoma ad accettare un ridimensionamento dell’ingaggio che aveva col Cosenza, con la prospettiva di avvicinarsi a casa. Alla luce del fatto che fino a ieri sera al procuratore di Tiritiello non era giunta alcuna controproposta, sembra che la Lucchese non abbia alcuna intenzione di venire incontro alle richieste del giocatore, che piace a mezza serie C. Queste le società che hanno manifestato un concreto interesse per il difensore, a cominciare dall’Entella, passando per il Padova e la Carrarese, per arrivare all’Ancona, che sarebbe interessata per la verità anche al centrocampista Tumbarello. Andrea Mandorlini, dopo essere rimasto fermo per due stagioni, nel febbraio di quest’anno è stato ingaggiato dal Mantova, quando era terz’ultimo in serie C, al posto dell’esonerato Corrent.

Nonostante una parziale rimonta, il Mantova è retrocesso in serie D, dopo lo spareggio perso con l’Albinoleffe, anche se ora spera di essere "ripescato" tra i professionisti, al posto del Pordenone. Nel frattempo Mandorlini non ha trovato l’accordo con il club virgiliano e nei giorni scorsi è stato ingaggiato per la seconda volta dal CFR Cluj, società che milita nella massima serie di quel paese, tornando così in Romania a tredici anni dall’ultima volta. Mandorlini sarebbe interessato proprio ad Andrea Tiritiello. Che cosa farà ora la Lucchese? Pretenderà che il difensore rispetti il contratto in essere ad una cifra modesta, rispetto a quelle che sono state riservate per altri suoi compagni di quest’anno, oppure lo lascerà andare via, chiedendo magari qualcosa per la sua cessione? Possiamo dire che stupisce il fatto che la Lucchese non aveva fatto nulla per prolungare il contratto di un giocatore forte come Tiritiello? Intanto sull’altro fronte "caldo", quello che riguarda, in questo caso il rinnovo del contratto di Franco, che era in scadenza, sembra, invece, che la società sia pronta a venire incontro alle richieste del mediano. Per lui si parla di un contratto biennale con ritocco.

Da parte della Lucchese, sia nel caso di Tiritiello, di Franco che dello stesso Tumbarello, non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale. E’ ufficiale, invece, la notizia che la società presenterà alla stampa il neo allenatore Gorgone ed il neo direttore sportivo Frara, sabato mattina alle 11 al Real Collegio. Si parlerà anche di mercato? Forse.

Emiliano Pellegrini