Il Comunale di Lucca è stregato, 217 giorni senza vittorie

Comincia a serpeggiare l’idea che il Comunale di via Rosselli sia... stregato. E’ vero che nella passata stagione diverse gare furono giocate a Ghivizzano per la necessità dei lavori di adeguamento, ma da dicembre 2022 ad oggi solo due vittorie fra le cosiddette mura amiche sono abbastanza poche. E così, dopo 217 giorni il Seravezza torna a sbancare Altopascio: fu 1-0 il 5 marzo scorso, stavolta 2-1.

Una gara che i versiliesi hanno giocato meglio nel primo tempo, nella ripresa sembrava finita dopo il raddoppio dei verdeazzurri invece un tiro cross di Capparella ha riaperto tutto e il palo del fantasista ha stoppato il 2-2. Poi mettiamoci pure una super parata di Lagomarsini sullo stesso Capparella e il gioco è fatto. Peccato, il Tau perde l’imbattibilità stagionale. Mister Venturi analizza così la sconfitta: "Un ko figlio del brutto primo tempo, siamo stati passivi, approccio sbagliato, abbiamo concesso troppo campo a loro, una squadra ottima. Nell’unica ingenuità della ripresa, in avvio, abbiamo preso il secondo gol e dopo l’abbiamo rimessa in carreggiata, forse con un gol casuale, ma comunque li abbiamo tenuti nella loro metà campo e poi subentrano i fattori imponderabili, come un clamoroso palo ad esempio. Ci abbiamo provato fino all’ultimo, anche in dieci. Purtroppo non è andata, ma non dobbiamo deprimerci, non siamo imbattibili, ci può stare uno stop".

"L’importante - conclude il tecnico ex Real Forte Querceta - , è imparare dagli errori commessi, farne tesoro e andare avanti". E domenica gli amaranto saranno di scena a Livorno.

Massimo Stefanini