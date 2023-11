Due esami di maturità per Green Lucca Spring

Inizia la settimana più lunga della stagione per le ragazze del Green Lucca Le Mura Spring con il doppio scontro di alta classifica.

Le biancorosse iniziano questa sera alle 21.15 al Palatagliate dove affronteranno le livornesi della Pielle per tornare di nuovo in campo sabato nella trasferta al Palacosmelli dove dovranno a vedersela contro l’altro roster livornese del Jolly Acli, ancora imbattute.

La Pielle Livorno si presenta a Lucca forte di cinque vittorie, l’ultima tra le mura amiche contro Baloncesto Firenze per 67 e 46, ed una sconfitta interna nel derby livornese contro il Jolly Acli per 50 e 57. Sono una tra le migliori difese del campionato con solo 46 punti subiti per partita, mentre Lucca viaggia a 49, ma anche un attacco tra i meno prolifici con 60 punti fatti per partita, mentre Lucca è avanti con 69.

Nel roster livornese giocano alcune vecchie conoscenze biancorosse come Nottolini e Cecchi, ma anche le ex Maffei, Collodi e Conti, giocatrici di lunga esperienza anche di categoria superiore, ben inserite e rimotivate da coach Castiglione.

Ci sarà da tenere d’occhio la top scorer Cecconi che viaggia con una media di 11,2 punti per partita e Cherkaska 17,8 e, da tre punti, Viola Castiglione con 2 triple per partita e Fedorenko 2,7.

"Ci aspettiamo una bella partita - commenta coach Luca Biagi - loro sono una squadra forte, le abbiamo già viste in Coppa Toscana. Si sono rinforzate rispetto allo scorso anno inserendo un paio di elementi e poi è una squadra che gioca insieme da tanto tempo. Come l’altra livornese sono considerate le favorite del campionato, noi dobbiamo sfruttare l’entusiasmo che abbiamo dentro e preparare la partita al meglio".

Durante questi giorni le biancorosse hanno cercato di preparare nel migliore dei modi questo difficile appuntamento consapevoli del fatto che nonostante la caratura delle avversarie possono dire la loro, come hanno fatto fino ad ora rimanendo a punteggio pieno e giocando buone gare, sapendo soffrire quando necessario.

Alessia Lombardi