Con la Spal terzo confronto stagionale

La squadra di Colucci, dopo aver dato l’impressione di essere in ripresa, è stata di nuovo sconfitta questa volta a Rimini, su rigore, dove peraltro era caduta anche la Lucchese. "Ai ragazzi - ha notato il mister - servirebbe riposare per recuperare energie fisiche e mentali, invece il calendario impone di tornare in campo giovedì per il secondo turno di coppa Italia contro la Lucchese, di cui avremmo fatto volentieri a meno".

Quello di domani al “Paolo Mazza“ sarà il terzo confronto stagionale tra le due squadre. Come noto nel primo, un nubifragio aveva portato all’interruzione della gara con i rossoneri avanti per due a uno e ad un passo dal meritato successo. Nei trenta minuti del successivo recupero, la Spal aveva avuto la fortuna di trovare il pareggio. Da quel match in poi, è iniziato il periodo no per la squadra di Gorgone. In campionato la Spal è 15ª con un punto in meno della Lucchese. Tra le neo retrocesse è quella in grandissimo ritardo. Pertanto la gara di domani di coppa vedrà di fronte due squadre in grande difficoltà. Intanto la Spal ha tesserato il difensore Bassoli, ex Pordenone.

emil pelle