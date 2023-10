Lucca in lutto, è morto il maestro Herbert Handt

Lucca, 3 ottobre 2023 - Lutto nel mondo della musica classica a Lucca. È morto a 97 anni il maestro Herbert Handt, fondatore nel 1964 dell’Associazione Musicale Lucchese. Studioso, tenore e direttore d'orchestra era nato a Philadelphia e cittadino onorario di Lucca e Montecarlo. Rimase cieco dopo una aggressione nel 2008.Da diversi anni, anche a causa della cecità causatagli da una brutale aggressione subita negli Stati Uniti nel 2008, aveva abbandonato il palcoscenico, pur continuando ad interessarsi di musica.

"Ho appreso con tristezza della scomparsa del Maestro Herbert Handt, fondatore e presidente onorario dell'Associazione Musicale Lucchese, un grande pioniere della riscoperta e valorizzazione dell'immenso patrimonio musicale della nostra città. Grazie al suo impegno - ha detto il sindaco di Lucca, Mario Pardini - Handt ha fatto uscire dagli archivi e di nuovo conoscere al pubblico capolavori degli antenati di Giacomo Puccini e degli altri grandi musicisti lucchesi. Con la fondazione nel 1964 dell'Associazione Musicale Lucchese – della quale è stato direttore artistico fino al 2006 – è stato artefice e motore di un sodalizio che ancora oggi porta avanti con grande energia cultura e divulgazione musicale".

Herbert Handt era nato a Philadelphia il 26 maggio 1926, si era laureato alla Juilliard School di New York e alla Columbia University di New York. In giovane età aveva lavorato per quattro anni sotto la guida di Arturo Toscanini in America e in seguito aveva svolto un apprendistato al Metropolitan Opera di New York nel 1947-1948. Subito dopo la guerra si era trasferito in Europa, debuttando nel 1949 alla Staatoper di Vienna nel Gianni Schicchi, come tenore, nel ruolo di Rinuccio. Aveva poi studiato, nei primi anni cinquanta, direzione d’orchestra a Vienna con Hans Swarowsky e successivamente al Mozarteum di Salisburgo. Aveva conosciuto Lucca grazie a Franco Calabrese e a Lucca aveva deciso di stabilirsi con la moglie, la famosa scultrice Laura Ziegler, dai primissimi anni Sessanta. Nella nostra città ha fondato, nel 1964, l’Associazione Musicale Lucchese rivestendone la carica di direttore artistico fino al 2006, per poi diventarne presidente onorario.

Ha iniziato la sua carriera di direttore d’orchestra nel 1960 con i concerti dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia in Roma. Per il suo lavoro è stato insignito nel 2002 con la cittadinanza onoraria di Lucca e nel 2010 con quella di Montecarlo; è stato inoltre premiato dal Comune di Firenze per il suo impegno nel migliorare le relazioni culturali tra la Toscana e gli Stati Uniti. A Lucca ha anche creato nel 1978 il festival internazionale di Marlia, una delle prime manifestazioni in Italia in cui si fondevano opera, danza, teatro, conferenze e concerti con un ampio progetto di valorizzazione culturale del territorio. Ha contribuito al salvataggio e al restauro del teatro dei Rassicurati di Montecarlo avviandovi le stagioni liriche e coinvolgendo importanti artisti di fama mondiale, fra cui la fedelissima Carla Fracci. È stato anche direttore artistico della stagione lirica del teatro del Giglio di Lucca. Ha avuto il pregio, tra gli anni Sessanta e Settanta, di valorizzare le ville storiche lucchesi consentendone la visita al pubblico e avviandovi i Concerti in Villa, tra cui vanno ricordati quelli nella meravigliosa Villa Oliva. Proprio al maestro Handt si deve la riscoperta del ricco patrimonio musicale lucchese che va dalle musiche del XIV secolo del Codice Mancini (Lucca Codex) passando dalla famiglia Puccini, da Gregori, Geminiani, Gasparini, Boccherini fino ai compositori contemporanei. A lui si devono inoltre importanti studi su Rossini e Monteverdi.

Mirabile è stata la sua attenzione per i giovani: Handt ha sempre mirato al perfezionamento di giovani artisti, per farli esibire e per farli conoscere dal pubblico. Per questo aveva creato nel 1996 l’Accademia italiana di canto con la quale ha tenuto corsi di perfezionamento estivi per giovani cantanti lirici di talento al teatro dei Rassicurati di Montecarlo, coinvolgendo artisti di fama internazionale. È suo anche il libro Da Puccini a Puccini. Cinquant’anni di studi e ricerche per la musica a Lucca edito da Maria Pacini Fazzi e a cura di Fabrizio Guidotti.

La riscoperta di Giacomo Puccini è merito anche suo. Esattamente cinquant’anni fa (nel cinquantenario della morte di Puccini) Handt scriveva: “Perché qui a Lucca, quando si parla di Puccini, anche il cittadino meno istruito in materia musicale...ti risponde subito che anche Catalani era un grande compositore... Non sembra che basti ora con tutte queste facezie? Sappiamo benissimo chi erano i vari Catalani, Boccherini, Geminiani, Dorati ecc.: è ora che il lucchese si renda conto chi era il povero Puccini”. Maurizio Costanzo