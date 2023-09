Lucca, fermati in auto coi bambini: coppia arrestata per spaccio

Lucca, 8 settembre 2023 - Quello che doveva essere un normale controllo, ha portato all'arresto di due persone per spaccio. Sembrava una coppia normale, in auto coi bambini. Invece durante uno dei controlli messi in atto dalle forze dell'ordine sul territorio, nel pomeriggio di giovedì 7 settembre, le volanti della Polizia di Stato hanno fermato un’autovettura con a bordo di una coppia che viaggiava con due bambine di 8 e 11 anni.

Lui albanese di 40 anni e lei italiana di 39, madre delle due bambine. Dal controllo sull’autovettura, effettuato dagli operatori che si erano insospettiti dall’atteggiamento della coppia, è emerso che erano in possesso di oltre 10 grammi di cocaina presumibilmente destinata allo spaccio. La coppia è stata anche trovata con 280 euro in contanti. Condotti in Questura per approfondimenti, dopo la perquisizione personale, sulla donna sono stati rinvenuti e sequestrati altri 720 euro in contanti. Le forze dell'ordine hanno deciso di fare una verifica presso l’abitazione della donna, residente a Barga. Dunque si è proceduto alla perquisizione che ha permesso di rinvenire e sequestrare oltre 12 grammi di cocaina, insieme ad un bilancino di precisione Alla luce di queste risultanze investigative che hanno dimostrato una prolifera attività di spaccio, i due aono stati arrestati in flagranza. Sentito il pm di turno, l'uomo è stato condotto al carcere di Lucca, mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in ragione della gestione delle figlie minori.