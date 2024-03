Lucca Summer Festival, il 2 giugno arriva Eric Clapton

Lucca, 28 marzo 2024 – Già ricco di eventi, il cartellone del “Lucca Summer Festival” sembrava chiuso, ma ecco l’annuncio di un concerto di Eric Clapton nell’Area Mura Storiche. Il leggendario chitarrista inglese si esibirà a Lucca, a 18 anni dalla sua ultima esibizione al Festival, domenica 2 giugno per quello che sarà il suo unico concerto italiano del 2024. Clapton salirà sul palco con la sua band per eseguire dal vivo tutti i successi di una carriera lunghissima che lo ha visto leader di band storiche come Cream, Derek and The Dominos e Yardbirds.