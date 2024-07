Dustin Hoffman ringrazia Lucca: finite le riprese del film

Lucca, 4 luglio 2024 - Dustin Hoffman ringrazia la città di Lucca e i lucchesi. Il motivo? Si sono concluse ufficialmente le riprese in centro storico per il film internazionale di Peter Greenaway, che vede protagonisti i premi Oscar Dustin Hoffman ed Helen Hunt, affiancati da attori come Sofia Boutella, Giacomo Ganniotti, Jonno Davies e Laura Morante. Il supporto tecnico e logistico degli uffici comunali è stato coordinato dall'assessore Remo Santini e dall'ufficio turismo sportello cinema. La professionalità, viene spiegato dal Comune, è stata apprezzata da Hoffman che ha ringraziato la città e ha definito il film come “uno dei più importanti della sua carriera”. La pellicola ha raggiunto investimenti di 20 milioni di euro da parte della produzione: uscirà nelle sale cinematografiche nel 2025. Il titolo non è ancora definitivo: tra le opzioni ci sono 'Lucca Mortis' o 'The towers story'. “Questo film rappresenta un progetto dal potenziale immenso per tutta la città – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini, che ha coordinato le operazioni ed i rapporti tra amministrazione comunale e produzione –. I ritorni in termini di visibilità e indotto per il territorio sono stati e saranno certamente sensazionali. Voglio ringraziare tutte quelle persone che hanno contribuito al buon esito della fase di riprese, a partire dai cittadini, che hanno da subito compreso la portata del progetto, mostrando grande entusiasmo per la presenza del cast internazionale in città e accettando di buon grado le temporanee modifiche alla viabilità che si sono susseguite”.