Dillo con un dolce: così Damiano Carrara e Chiara Maggenti annunciano che avranno una bimba

Lucca, 4 aprile 2024 – Un video che sui social network ha fatto il pieno di like e commenti. Il celebre pasticcere lucchese Damiano Carrara e la moglie Chiara Maggenti hanno annunciato in maniera molto originale il sesso del bebé in arrivo. Sarà una bambina.

E la coppia ha rivelato il sesso con un reel su Instagram. I due hanno tagliato una piccola torta. Sarebbe stato il colore della crema, rosa o celeste, a dire appunto maschio o femmina. Al taglio hanno mostrato la crema rosa. Spazio a quel punto alla commozione e agli abbracci.

Lo scorso febbraio la coppia aveva annunciato sempre via Instagram di essere in dolce attesa. Oltre due milioni di visualizzazioni per il video del gender reveal e oltre cinquemila commenti.

Per Damiano Carrara e Chiara Maggenti sono anni magici, conditi di tante soddisfazioni professionali. L’apertura dell’atelier di pasticceria a Lucca, quartier generale del brand “Carrara”, è avvenuto nell’ottobre 2021. Per il pastry chef sono tanti gli impegni televisivi di questi mesi, da Cake Star su Real Time fino alla partecipazione alla nuova edizione di Pechino Express in coppia con il fratello Massimiliano.