“Collezionando”, un successo nel percorso verso Lucca Comics & Games

Appassionati di fumetti a "Collezionando" (Alcide)

Lucca, 27 marzo 2023 – Padiglioni pieni (ma “vivibili”), tanti appassionati per una festa del fumetto diversa rispetto alla grande Lucca Comics & Games della quale rappresenta una sorta di antipasto una tappa verso l’appuntamento autunnale.

"Collezionando” 2023 ha chiuso i battenti dopo due giorni dedicati agli amanti del fumetto (al Polo Fiere di Lucca) con tanti spunti avvincenti: dalla mostra di Cavezzali all’incontro “texiano” con Alfonso Font e Claudio Villa (entrati nella Walk of fame con il calcoc delle loro mani) per i 75 anni del ranger bonelliano, dall’incontro con Alfredo Castelli (decano degli sceneggiatori italiani) a quello di presentazione della rivista “Buduàr”; dai 100 anni di Jacovitti alle creazioni di Adriana Farina e via dicendo. Tanti autori come Moreno Burattini, Roberto Baldazzini, Lucio Filippucci e tanti altri.

Spazi riservati alla ricerca dei collezionisti, un omaggio al fumetto per appassionati di tutte le età.

"Sono molto soddisfatto - commenta Castelli – perché Lucca Collezionando si occupa di fumetti in termini culturali, come ho apprezzato nelle chiacchierate e negli incontri. Noto che sono aumentati i visitatori rispetto agli anni precedenti, ed è una cosa molto buona perché vedo un maggior interesse anche da parte dei giovani. Immagino che possa preludere a una rinascita, a un revival di un certo tipo di manifestazioni".

“Un crocevia tra cultura e commercio che consolida la propria posizione nel calendario annuale degli eventi dedicati al fumetto al design del giocattolo anche d’antiquariato, alla cultura ludica e alle culture pop – affermano il presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi e il direttore generale Emanuele Vietina – Il pubblico ogni anno più ampio è una conferma che vede Lucca come uno dei poli di riferimento per questi settori".