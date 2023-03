“Lucca Collezionando”: a primavera fioriscono i fumetti. Festa per i 75 anni di Tex

Il poster di "Collezionando"

Lucca, 24 marzo 2023 – A primavera, a Lucca, tornano a fiorire i fumetti con la nuova edizione di “Collezionando”, festival del fumetto vintage-pop, in programma il 25 e 26 marzo al Polo fiere di Lucca.

Tanti gli eventi, le installazioni le mostre, gli incontri, a partire dai 75 anni di Tex Willer che saranno celebrati sabato 25 alle 16.30 con due grandi disegnatori come Alfonso Font e Claudio Villa con tanto di cerimonia del calco delle mani per la “Walk of Fame”. L’incontro, dedicato al popolare personaggio western creato nel 1948 da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, sarà condotto da Pierluigi Gaspa.

Tra gli autori presenti il disneyano Massino De Vita, i bonelliani Giorgio Giusfredi, Moreno Burattini e il grande Alfredo Casteli (decano degli sceneggiatori italiani), quindi ancora Roberto Baldazzini, Daniele Caluri e tanti altri. In programma anche un incontro con Alberto Becattini su Flash Gordon.