Lucca sempre più capitale di fumetti e gioco: primavera con Collezionando

Collezionando in una foto dell'edizione 2022

Lucca, 24 marzo 2023 – Pronti a tuffarsi per un week end nelle atmosfere pop negli anni ’80 e ’90? Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e ai mondi del fantastico, apre le porte domani e domenica (25 e 26 marzo) al Polo Fiere di Lucca.

Fervono i preparativi per la fiera, organizzato da Lucca Crea (società che realizza Lucca Comics & Games), al Polo Fiere di Lucca quest’anno porta ben 100 espositori con 1.200 metri quadri in più rispetto al 2022, tra Area Lounge e il “Sali e Gioca” al primo piano.

Fumetti classici e moderni, giochi da tavolo, di ruolo e giocattoli, videogiochi arcade direttamente dalle sale giochi anni ‘80 e ‘90: tutto questo sarà protagonista dell’evento che apre la Lucca Crea Week. Wild Boys of Eternia – Direttamente dagli anni ‘80, i Masters of the Universe saranno protagonisti di questa edizione di Collezionando.

Sogno di tantissimi bambini, ai personaggi di He-Man, Skeletor e i loro amici e rivali è dedicata una mostra-omaggio con centinaia tra originali tra cui action figure, playset e veicoli provenienti dal fantastico universo di Eternia.

A Lucca sarà ospite Emiliano Santalucia, l’illustratore e designer che ha contribuito alla creazione del mondo dei Masters, e Giuliano Piccininno, uno dei principali disegnatori italiani delle creature di Eternia, che daranno vita a un panel insieme a Dimitri Galli Rohl e Alessandro “DocManhattan” Apreda (sabato 25 marzo alle 17.30).

Tanti anche gli espositori che porteranno pezzi rari, che ti permetteranno di completare la tua collezione: Fanta Universe (Funko Pop), Toyhouse (ultima serie e Masters vintage), Ory Comix (nuove figures kids di gomma) e Mondiversi (figures vintage).

Poi spazio ai tornei nel “Sali & Gioca”. Al primo piano del Polo Fiere si gioca in analogico, con più di 50 tavoli dedicati a giochi da tavolo vintage, gioco di ruolo old school, giochi di carte collezionabili, wargame.

Ci saranno tornei di Magic: The Gathering, Flesh and Blood, Bolt action e per chi ama il calcio a punta di dita, ci saranno anche tornei individuali di Subbuteo.

Nel Bazar del gioco Usato (primo piano) si potranno acquistare giochi di seconda mano, e anche venderli. Basterà infatti lasciare i propri giochi al Bazar e tornare a fine giornata per riscuotere per l’eventuale vendita.

Nell’area lounge (piano terra), Fumetti al kilo, lo spazio in cui sarà possibile comprare fumetti di seconda mano. Il Polo Fiere ha ampio parcheggio ma per chi verrà in treno è attiva, dalla stazione ferroviaria, anche una navetta gratuita con orario continuato 8.30 alle 19.30.