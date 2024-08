Al Lucca Film Festival premio alla carriera a Paul Schrader

Lucca, 6 agosto 2024 - Il regista e sceneggiatore Paul Schrader riceverà il Premio alla Carriera del Lucca Film Festival (21-29 settembre) di cui sarà ospite, tenendo pure il 26 settembre al Cinema Astra una masterclass aperta al pubblico con la partecipazione degli studenti di cinema di più università italiane. Schrader, regista e sceneggiatore statunitense già Leone d'Oro alla carriera nel 2022, è il primo ospite internazionale annunciato dalla rassegna di Lucca, che gli dedica una retrospettiva che prevede la proiezione di suoi film come Blue Collar, Hardcore, The Comfort of Strangers, Affliction, Auto focus, The Walker, The canyons, The Card Counter, Master Gardener, Mishima e First Reformed. Dopo un inizio di carriera da sceneggiatore di film di successo di Martin Scorsese come Toro Scatenato e Taxi Driver, Schrader ha esteso la sua esperienza alla regia dirigendo quello che è oggi è il suo film più conosciuto, American Gigolò, interpretato da Richard Gere. Inoltre, sempre in Italia, Paul Schrader terrà una masterclass anche al Cinema Godard della Fondazione Prada a Milano, che a settembre presenterà una selezione dei suoi film nella programmazione mensile.