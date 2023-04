Ztl, quindici telecamere in uscita Avviata la definizione del progetto

Via libera della giunta comunale alla definizione del progetto di potenziamento per il monitoraggio, controllo e accertamento delle infrazioni relative alla Ztl che prevede l’installazione di varchi elettronici anche in uscita.

Si tratta di un provvedimento atteso da anni (se ne parlava addirittura durante il mandato del sindaco Favilla) e destinato a rivoluzionare gli accessi nella Ztl sia per le auto che per i veicoli commerciali e prevede un investimento previsto di 350mila euro. Troppi i veicoli che continuano infatti a entrare nelle zone a traffico limitato senza che poi si allontanino da esse nei tempi consentiti.

Secondo i dati raccolti dall’amministrazione comunale, la permanenza di un grande numero di veicoli si protrae infatti in Ztl oltre le fasce di circolazione consentite e l’impiego delle strade del centro storico risulta decisamente maggiore in termini temporali rispetto a quello programmato. Secondo quanto approvato, saranno installate 15 telecamere in uscita, in funzione dal 2024, che consentiranno un monitoraggio completo, in modo da individuare con maggiore puntualità coloro che violano la zona a traffico limitato e rispondendo così alle precise esigenze di regolamentazione degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico e sul patrimonio ambientale e culturale del territorio.

"Le esigenze emerse dai dati a nostra disposizione, che sono comuni a molte città - dichiara l’assessore con delega alla Mobilità, Remo Santini - sono particolarmente rilevanti nella nostra Lucca, considerando il grande valore artistico-monumentale del centro storico, che va tutelato e valorizzato in ogni circostanza. Abbiamo quindi ritenuto opportuno rafforzare e potenziare il sistema di rilevamento e controllo tramite l’installazione di nuovi varchi telematici a presidio delle uscite dalla città, con un crono programma di azioni mirate verso una mobilità sempre più virtuosa e verso un più corretto accesso all’interno delle Mura".

Gli uffici comunali hanno ricevuto mandato per avviare il progetto di miglioramento della capacità di controllo della Ztl, a cui seguiranno nel breve periodo la delibera per l’impegno di spesa e l’approvazione definitiva del piano. La strada, stavolta, sembra davvero essere stata tracciata.

Fab. Vinc.