Ztl, prime multe ai corrieri. Già una ventina di sanzioni

Arrivano le prime multe per la violazione delle nuove regole per l’accesso alla ztl dei mezzi di carico a e scarico merci. Da lunedì scorso, dopo un periodo in cui i vigili urbani si sono limitati a fare informazione senza sanzionare i corrieri che non rispettavano i nuovi orari, sono scattate le contravvenzioni. Nelle giornate di lunedì e martedì la Polizia municipale ha irrogato complessivamente nel centro storico una ventina di sanzioni, circa dieci al giorno, equamente distribuite e tra la mattina e il pomeriggio. Nella giornata di martedì elevate anche 14 sanzioni per stalli gialli occupati abusivamente al mattino e altre 7 al pomeriggio.

Tutto sommato, un numero abbastanza contenuto di violazioni per quanto riguarda i corrieri, a conferma che, almeno a una prima valutazione, le nuove norme, che hanno previsto una riduzione consistente delle fasce orarie in cui è consentita la circolazione nella Ztl per il carico e scarico merci, sono state recepite. Si tratta solo di un primo parziale bilancio, ovviamente, ma la direzione, al di là di qualche malumore delle categorie economiche, sembra confortante.

Come si ricorderà, le nuove norme sono scattate a inizio mese per fare fronte a quella che da anni era un flusso ininterrotto di corrieri a ogni ora del giorno che finivano persino per intasare alcune delle vie principali del centro storico. Tra le novità più rilevanti, l’accesso del pomeriggio alle zone più centrali è ora consentito per meno tempo rispetto a prima e solo a furgoni elettrici con lunghezza non oltre i 4 metri. In particolare, i possessori di permesso C1 (Trasporto merci ordinarie e medicinali) possono accedere alla ZTL B dal lunedì al sabato soltanto dalle 5 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 16 (con uno stop nella seconda parte della mattina) e alla ZTL A dal lunedì al sabato dalle 5 alle 10.30. Sempre nella ZTL A (che coincide appunto con vie e piazze principali nel cuore della città), nel pomeriggio possono accedere solo per un’ora, ovvero dalle 14.30 alle 15.30, ed esclusivamente con veicoli elettrici fino a 4 metri di lunghezza.

Per quanto riguarda il permesso C2 (merci deperibili, deteriorabili con mezzo coibentato/isotermico), l’accesso alla ZTL B è consentito dal lunedì al sabato solo dalle 5 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 16 e dalle 5 alle 10 la domenica e i festivi, mentre possono accedere alla ZTL A dal lunedì al sabato dalle 5 alle 10.30, e dalle 14.30 alle 16. Infine dalle 5 alle 10 la domenica e i festivi. Si tratta di una fase di sperimentazione di due-tre mesi, periodo dopo il quale potranno essere apportati dei correttivi sulla base di eventuali criticità emerse e nelle intenzioni del Comune il secondo passo sarà la trasformazione in isola pedonale di una porzione del centro storico.

Fabrizio Vincenti