"Zoom", alla scoperta del futuro. Giornate per studenti delle medie. Esperienze tra il lavoro e la vita

È iniziata ieri la terza edizione di "Zoom". Si tratta dell’esperienza di orientamento che la diocesi di Lucca – in convenzione con gli Istituti comprensivi di Castelnuovo Garfagnana e Piazza al Serchio/Gramolazzo e insieme ad associazioni, realtà lavorative, enti pubblici e singoli cittadini del territorio della Garfagnana – dedica alle classi seconde della scuola secondaria di primo grado (seconde medie). "Zoom" prevede una tre giorni residenziale al Convento San Giuseppe di Castelnuovo, dove ogni giorno si alterneranno momenti di orientamento, workshop pratici e visite a realtà lavorative. Dopo il successo dei primi due anni, quest’anno l’esperienza coinvolge quattro classi seconde: 2 del comprensivo di Castelnuovo, 1 di Piazza al Serchio e 1 di Gramolazzo. In totale, quindi, saranno circa 70 studenti. Con ieri è iniziata l’esperienza per la prima delle quattro classi, le altre tre saranno protagoniste nelle altre tre settimane di marzo. I ragazzi e le ragazze, accompagnati da animatori e professionisti dell’orientamento vivranno un’esperienza molto ampia. Quella di una convivenza di gruppo per tre giorni, seguendo regole e compiti da eseguire per il bene di tutto. Inoltre si confronteranno con educatori ed educatrici per conoscere le proprie risorse e potenzialità. "“Zoom” – spiega una nota degli uffici diocesani che organizzano questa esperienza – si prefigge, fin dalla sua prima edizione, di dare strumenti utili per compiere scelte più consapevoli nella propria vita, come quella del percorso di studi da fare. Ma è volto anche a facilitare la conoscenza concreta delle opportunità del mondo del lavoro attuale e territoriale, favorendo il contatto tra la scuola e il tessuto produttivo locale, riducendo così l’emigrazione giovanile dall’ area della Mediavalle-Garfagnana nell’ottica della restanza". La realizzazione di questa edizione è stata possibile anche grazie all’Unione dei comuni della Garfagnana. Tra i soggetti privati, sono invece coinvolti: Lucart, Il sogno Onlus, Il filo di Arianna, Coop. Apuana Mosaici, Coop.Apuana, Fassa Bortolo, Serra De Paris Eros, Il piedino Esploratore, l’Arginido, Garfagnacoop, RSA Castelnuovo, Caseificio Bertagni, Azienda Agricola Fiori Rita, Etruria statue. L’associazione Autieri e la Misericordia di Castelnuovo collaboreranno nel servizio di trasporto dei partecipanti alle sedi delle aziende sul territorio. Infine i ragazzi partecipanti potranno incontrare alcuni studenti degli ISI di Castelnuovo e di Barga per un momento di scambio tra pari sui percorsi di studio offerti dalla Garfagnana e iniziare ad interrogarsi sulla scelta della scuola superiore di secondo grado (scuole superiori).