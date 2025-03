Zona distretto di Lucca. Prenotazione prelievi con il servizio Zerocode

La Zona distretto di Lucca dell’Asl Toscana nord-ovest ricorda che, tranne in due casi specifici, i prelievi di sangue in tutti gli ambulatori del territorio si prenotano su “Zerocode”. Le sedi sono quelle della Cittadella della Salute Campo di Marte, S. Anna, Pontetetto, Capannori, Marlia, San Leonardo in Treponzio e Turchetto, dalle 7.15 alle 10.30 e altri dieci centri convenzionati della Piana. L’accesso diretto rimane al padiglione A della Cittadella 2 Campo di Marte (lunedì-venerdì, 7.15-10.30 per massimo 120 persone e alla Casa della Salute di S. Anna (venerdì, 7.15-10.30 per massimo 40.