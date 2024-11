”Women in Run”. Si corre per le donne

Una manifestazione il prossimo 23 novembre a Spianate, la più popolosa frazione del Comune di Altopascio e che servirà a sensibilizzare sulle violenze che subiscono le donne, per cercare di fermare ogni tipo di aggressione. Si chiama "Women in Run", donne di corsa letteralmente, ed è una corsa non agonistica aperta a tutti e in modo particolare alle donne.

A livello locale viene promossa dall’Asd Podistica Altopascese Tau, con sede in Via Romana e che ha presentato richiesta di patrocinio gratuito da parte del Municipio di piazza Vittorio Emanuele.

Per la realizzazione della seconda edizione di questa iniziativa, c’è una sinergia in collaborazione con i commercianti, il CCN di Spianate, insieme al Comune. Si tratta di una marcia ludico motoria di 4900 metri, quasi cinque chilometri, contro la violenza sulle donne, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Il programma della giornata prevede il ritrovo in piazza San Michele a Spianate, alle 14, con partenza libera prevista per le 14,30 circa. Previsti ovviamente punti di ristoro durante il percorso e all’arrivo. Saranno premiati i gruppi con minimo di 10 iscritti con pacco iscrizioni per tutti. Il clou si svolgerà in piazza San Michele, quella principale del paese, di fronte alla chiesa e alle scuole elementari e dove si trovano tutte le attività produttive e i negozi. Il tracciato si snoderà nelle strade adiacenti.

Ma l’aspetto agonistico è decisamente secondario rispetto al messaggio che si vuole veicolare. Si prevede una buona partecipazione.

