Wiener, applausi a scena aperta. Teatro del Giglio tutto esaurito nel nome di Giacomo Puccini

Tutti in piedi per applaudire e rendere omaggio al coro e alla Filarmonica di Vienna, quasi 200 elementi sul palco del Teatro del Giglio. Un’emozione senza fine il grande abbraccio del pubblico per il concerto evento diretto dal Maestro Adam Fischer, che mercoledì sera ha visto protagonisti anche la soprano Alessia Panza, il tenore Vittorio Grigolo e il baritono lucchese Massimo Cavalletti, il quale non ha nascosto neanche per un attimo l’immensa gioia di trovarsi su quel palco. Mano sul cuore, lo sguardo quasi a cercare quello di ogni singolo spettatore. Compreso quelli dei genitori che si trovavano in sala, per una volta non hanno dovuto viaggiare per mezzo emisfero, inseguendone i successi. Per una volta Massimo Cavalletti è tornato a “casa“.

Applausi entusiasti che non si sono del tutto trattenuti neanche durante la prima parte, quella dell’esecuzione della messa a quattro voci di Puccini. Ci ha pensato il maestro Fischer, con un riconoscente sorriso e un gesto che invitava il pubblico a rimandare, riportando il tutto nel binario del “galateo“.

Lo spettacolo è stato introdotto dal maestro Alberto Veronesi, presidente del comitato Celebrazioni Pucciniane, dal sindaco Mario Pardini e dall’amministratore unico del Teatro del Giglio, Giorgio Angelo Lazzarini che hanno sottolineato l’importanza di un evento di questa caratura che, nel 99esimo della morte di Puccini, apre ufficialmente il calendario delle celebrazioni. Infatti ecco subito una ricca “tre giorni” di prove generali aperte e concerti per costruire un momento di ascolto e di relazione tra il pubblico e i musicisti. E’ questo infatti il progetto speciale “Musica del Novecento intorno a Giacomo Puccini” inserito all’interno del programma dei Puccini Days 2023.

I tre concerti – che vedono protagonista il Maestro Alberto Veronesi alla guida dell’Ensemble dell’Orchestra Sinfonica della Calabria – si articoleranno su tre programmi diversi, tutti volti ad esplorare il rapporto tra Giacomo Puccini, compositore raffinatissimo e assai attento al mondo musicale che lo circondava, e altri grandi compositori del Novecento. Si terranno tutti al Teatro San Girolamo. Si inizia stasera alle 21 con le musiche di Puccini, Elgar, Grieg e Martucci. Si continua domani (sempre alle ore 21) quando il programma verterà su Puccini, Catalani, Barber, Respighi e Britten.

L.S.