Welfare di prossimità. In aiuto ai cittadini

Taxi solidale, il mezzo attraverso cui favorire l’aggregazione e la mobilità delle persone fragili, sole o sprovviste di mezzo autonomo; l’USPI, Ufficio Soluzione Problemi Itinerante, un vero e proprio URP nelle frazioni e l’implementazione degli studi medici pubblici "Accorsini". Tutto a Spianate la più popolosa frazione di Altopascio dove ieri è stato presentato il progetto "Altopascio, per un welfare di prossimità", finanziato dalla Regione Toscana, frutto della collaborazione tra Comune, Misericordia, Avis e Fratres Spianate con la collaborazione di numerose realtà del terzo settore, farmacie e aziende private. L’ USPI sarà operativo dal 15 aprile a cura di Avis Altopascio, l’ufficio si sposterà tra le diverse frazioni, offrendo ai cittadini la possibilità di gestire pratiche burocratiche e amministrative, compilare moduli e accedere a informazioni e bandi e organizzerà eventi di socializzazione.

Questi gli orari: ogni lunedì a Marginone al Circolo Fo.Ri.Ma, dalle 9 alle 12; ogni martedì a Spianate, nella sede associativa di via Bruno Nardi, dalle 14 alle 17; ogni mercoledì a Badia Pozzeveri, al Comitato paesano, dalle 9 alle 12. Il nuovo servizio di taxi a chiamata, attivo a partire dal 15 aprile e gestito dalla Misericordia di Altopascio, si propone di rendere i servizi comunali accessibili a tutti, in primis agli anziani. Per le richieste telefonare alla Misericordia o inviare mail a www.misericordiaaltopascio.it.

"Con l’introduzione di questi nuovi servizi – hanno spiegato la sindaca Sara d’Ambrosio e l’assessora Valentina Bernardini - ci impegniamo a promuovere un accesso più equo e inclusivo ai servizi pubblici per tutti i cittadini, specialmente quelli in difficoltà".

Ma.Ste.