"La rotonda di Gallicano si farà". Dalla Regione oltre 1 milione

Buone notizie per la futura viabilità della via di Fondovalle, grazie al finanziamento recentemente deliberato dal consiglio regionale della Toscana e diretto alla Provincia di Lucca, utile per la realizzazione della tanto attesa rotonda nel tratto che insiste nel comune di Gallicano, all’altezza del Piazzale G. Valanga. Si tratta di risorse non immediate, ma certe, pari a un milione e 300mila euro, con 600mila euro previsti in erogazione nel 2026 e 700.000 nel 2027.

A rendere pubblica la novità per primo, con una certa dose di soddisfazione, è stato il sindaco di Gallicano, David Saisi, che l’ha commentata così: "Ottima notizia per Gallicano, la rotonda sulla Fondovalle si farà. Il consiglio regionale ha infatti deliberato il finanziamento alla Provincia di Lucca per la sua realizzazione. Ringrazio il presidente della Regione Eugenio Giani per aver mantenuto l’impegno preso, insieme ai presidenti della provincia di Lucca, Menesini e Pierucci, per aver condiviso e supportato nel tempo questo progetto. Il mio plauso va anche al consigliere provinciale Andrea Carrari, che nello scorso mandato ha seguito la vicenda, mentre un ringraziamento speciale va al consigliere regionale Vittorio Fantozzi che, pur essendo in minoranza, è stato decisivo per la concretizzazione dell’operazione. Un bel segnale di collaborazione istituzionale per il beneficio del territorio".

Soddisfazione plurale a Gallicano, con l’intervento di Luca Pedreschi, capogruppo consiliare di minoranza di "Viviamo Gallicano", che aveva molto insistito sul tema di messa in sicurezza della viabilità. "Questa buona nuova va a confermare l’impegno preso dal consigliere regionale Mario Puppa e dal presidente della provincia Marcello Pierucci durante l’incontro sulla sicurezza con al centro anche quel tratto stradale, organizzato dal nostro gruppo nel mese scorso".

"Il lavoro di squadra paga sempre. E la sinergia fattiva tra enti di vario livello porta sempre a dei risultati concreti –il commento in merito di Marcello Pierucci –. Ringrazio il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per la disponibilità e la sensibilità dimostrata verso le necessità del nostro territorio. Questo, sta anche a dimostrare le capacità della Provincia nella filiera istituzionale con la Regione per realizzare opere necessarie alla collettività che l’ente di Palazzo Ducale ha inserito nel suo programma pluriennale delle opere pubbliche".

Fiorella Corti