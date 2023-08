Weekend: nuovi orari per i non residenti Si paga la sosta fino alla mezzanotte

Come annunciato, sono scattati i nuovi orari per le strisce blu nel week end nella zona fuori Porta Santa Maria e al Giannotti. Venerdì, sabato e domenica sera la sosta costa 1,50 euro la prima ora fino a un massimo di 3,50 euro. Si paga fino a mezzanotte. Dalla tariffa sono esclusi i residenti con permesso per ZTL in piazza Santa Maria e i residenti A12 – B 1 per l’area del Giannotti.