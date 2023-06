Walking per Simona al fianco della ricerca

Una passeggiata per aiutare la ricerca. Domani si terrà la seconda edizione di "Walking per Simona, aiutando la ricerca", camminata ludico motoria tra le colline e le ville capannoresi, organizzata dall’AIL (Associazione Italiana contro leucemie) Lucca in collaborazione con i Donatori di Sangue Fratres di Camigliano, San Colombano, Segromigno in Piano e Segromigno in Monte, la Misericordia Santa Gemma Galgani e il patrocinio del Comune. L’evento, adatto alle famiglie, è valevole per il "Trofeo Podistico Lucchese". La partenza è prevista dalle 7.30 alle 9 dal campo sportivo di Segromigno in Piano. Quattro i percorsi in programma: 2,5-6-12-18 chilometri.

L’iscrizione per i tesserati è di 3 euro mentre per i non tesserati è 3,50 euro. Il ricavato sarà interamente devoluto all’AIL di Lucca e Pisa, per assistenza domiciliare e sostegno all’Ematologia dell’Università di Pisa. Previsti ristori lungo il percorso.