Brilla il baseball Capannori. Doppia vittoria in casa DRK

Ancora un week end ricco di grandi soddisfazioni per il DRK Baseball Capannori, che ha conquistato importanti vittorie sui campi toscani con entrambe le categorie Under 15 e Under 12. Sabato, gli Under 15 dei coach Modestino e Perra di scena sul diamante di Monteriggioni hanno dato vita ad una partita avvincente e combattuta: i giovani atleti capannoresi hanno superato gli avversari con una prestazione solida palesando un buon baseball. L’entusiasmo e la coesione del gruppo sono stati evidenti, testimoniando il duro lavoro svolto durante gli allenamenti. La vittoria di Monteriggioni rappresenta un importante passo avanti nel percorso di crescita dei giocatori. La gioia per il DRK Baseball Capannori è proseguita domenica, quando "draghetti", categoria Under 12, hanno conquistato una splendida vittoria sul campo di Livorno: in una partita difficile decisa dopo quasi 3 ore di gioco e 1 extra-inning. Una vittoria che è anche un segnale incoraggiante per il futuro del baseball a Capannori, che mette in evidenza la passione e la grande voglia di fare dei suoi giovani atleti. Questi successi consecutivi testimoniano l’ottimo lavoro svolto dagli allenatori e la crescita costante dei giovani giocatori del DRK Baseball Capannori. Un fine settimana da incorniciare che infonde fiducia e motivazione per le prossime sfide.